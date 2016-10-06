Нойер считает Тер Штегена одним из лучших вратарей мира

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер выступил с поддержкой в адрес соотечественника Марк-Андре Тер Штегена. По словам Нойера, голкипер «Барселоны», несмотря на ошибки, остается одним из лучших вратарей мира.

«Тер Штеген является одним из лучших голкипером мира, а ошибки – это лишь часть созревания. Я думаю, что «Барселона» требует, чтобы он хорошо играл на выходах и ногами. Я вижу, как он развивается в этом направлении. Это безусловно тот путь, который соответствует современному футболу», – сказал Нойер.