Агент Петреску опроверг информацию о выплате тренеру 50 миллионов рублей

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что сумма разрыва контракта в 50 миллионов рублей не соответствует действительности. По словам представителя специалиста, у Петреску есть предложения из Китая.

– На сегодняшний день подписано соглашение о расторжении контракта, есть сроки выплаты по неустойке.

– Сумма в 50 миллионов рублей соответствует действительности?

– Нет, даже близко такой цифры нет. Не хочется комментировать финансовую сторону, потому что это контракт Петреску. Если он захочет, то ответит.

– Сам тренер сказал, что хотел бы в будущем вернуться в Краснодар. Это возможно?

– Конечно. Жизнь такая штука, что возможно все.

– Какие планы у Петреску сейчас?

– У него уже есть предложение из Китая. Он пока думает.

– Останется ли он на матч Россия – Коста-Рика?

– Насколько знаю, Дан улетает из Краснодара в субботу. Но вполне возможно, что он задержится в России.