Ренато Аугусто будет капитаном сборной Бразилии в матче против Боливии

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что капитаном команды на предстоящую встречу против Боливии будет Ренато Аугусто. Отметим, что ранее капитанскую повязку надевали защитник Жоао Миранда и Дани Алвес.

«В моей игре ничего не изменится, я буду действовать также. Если выбрали меня, значит я обладаю теми необходимыми качествами, чтобы быть капитаном команды. Я буду продолжать заниматься тем же, что и всегда на поле и за его пределами», – цитирует Аугусто Sambafoot.com.