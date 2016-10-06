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    Нигматуллин: «Лодыгин допускает много ошибок. «Зениту» нужен новый вратарь»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» в зимнее трансферное окно намерен приобрести вратаря.

    «Руководству и главному тренеру виднее, нужно команде усиление или нет. Если смотреть со стороны, то Лодыгин не справляется и допускает много ошибок. «Зениту» нужен вратарь. Команде приходится выкручиваться из сложных ситуаций, которые создает голкипер. Для питерского клуба, который ставит такие высокие задачи, это просто недопустимо. Скорее всего, «Зениту» нужно усиление во вратарскую линию», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 13:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 6 октября 2016, 20:48

      А может для начала попробовать Кержакова? Оба гола в Махачкале не по его вине. А больше он не пропускал пока.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 19:17

      Когда Лодыгин только появился в Питере я отписал по наитию в Соккере: Не будет Зениту счастья с этим воротчиком". Позже подумалось, а не погорячился ли? Нет, не погорячился.

      0
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 6 октября 2016, 19:16

      Что-то прям жалко Лодыгина стало. Все на него навалились, а может просто надо было ему посидеть на скамейке, придти в себя, потренироваться. Поначалу ведь у него складывалось.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > sochi-2013 6 октября 2016, 19:19

      В некоторых клубах НХЛ вратари так и стоят по очереди, ага.

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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > sochi-2013 6 октября 2016, 20:51

      Не складывалось у него и поначалу. Да, он отбивал пенальти ( и сейчас отбивает), но пропускал много дальних ударов. Это было всегда. Но сейчас он стал пропускать ВСЕ дальние удары, потому что задергался с приходом Луческу. Раньше гарантом его места в основе была ненависть рыжего к фамилии Кержаков. Сейчас этого фактора нет.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 6 октября 2016, 18:28

      Ребров только и делает что штанги целует , спартачам тоже бы хороший кипер не помешал

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 октября 2016, 16:10

      Второго Дасаева из Нигматуллина в своё время по той-же причине не вышло. Поэтому Руслан в курсе дела.

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > ribavadim 6 октября 2016, 19:20

      Тут еще как сказать, У Дасаева тоже ляпы были. И прыгал он вперед ногами.

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      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 октября 2016, 15:37

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      Пшлнх пидор

      -8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 октября 2016, 15:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу разберётся без нигматулинских подсказок

      -6
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      Рейтинг: +244

      Grelas 6 октября 2016, 14:24

      Жаль, Лодыгин очень хорошо начинал в Зените, но видимо что-то у него пошло не в ту колею.

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      Рейтинг: +767

      товрос > Grelas 6 октября 2016, 18:44

      точно так-же и Джанаев в Спартаке начинал,а сейчас нашел свою команду!!!

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 6 октября 2016, 14:08

      Джанлуиджи Доннарумму надо либо Сашу Селихова на крайний случай. На подмене будет Миша. А Лодыгина в Европу продать кому-нибудь. Вот вариант- Милану Лодыгина и ещё кого-нибудь (Витселя например), нам Джанлуижи.

      если что, это шутка)

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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 октября 2016, 13:59

      Любой команде нужный в первую очередь уверенный вратарь. Тот который берет все что должен и не допускает персональных ляпов - вратарь на 4.
      Главное чтобы команда знала что их задача забивать и не пускать к своим воротам опасные атаки. А так - они не уверены сколько ляпов будет за игру...
      Более классные вратари просто могут чуть больше, но от них этого не требуют

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