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    Баскаков: «Валентин Иванов уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит»

    Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков прокомментировал уход Валентина Иванова из организации.

    «Валентин Иванов покинул свой пост? В первый раз об этом слышу. Для меня это большой сюрприз. Даже сложно что-то сказать по этому поводу.

    Готов ли я возглавить департамент судейства? Не хочу говорить на эту тему. Когда со мной свяжутся, тогда можно что-то говорить. Не хочется сейчас нагнетать обстановку. Валя уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит», — сказал Баскаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 октября 2016, 09:12

      Бразилии забили рукой и она не вышла из группы,там никого не отстраняли и ничего не сделали,но в России это пздц,ошибаются все,а именно Зенит винят во взятке,цирк.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 18:26

      Этот профессионал уже на Мальдивах отдыхает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 октября 2016, 15:15

      А может, вообще без судейства играть? Играют же во дворах, и не дерутся )

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 6 октября 2016, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      секта занялась рекетом судей

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +11370

      alp 6 октября 2016, 13:28

      вот до чего спамеры могут человека довести!

      -2
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