Баскаков: «Валентин Иванов уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит»

Бразилии забили рукой и она не вышла из группы,там никого не отстраняли и ничего не сделали,но в России это пздц,ошибаются все,а именно Зенит винят во взятке,цирк.
Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков прокомментировал уход Валентина Иванова из организации.
«Валентин Иванов покинул свой пост? В первый раз об этом слышу. Для меня это большой сюрприз. Даже сложно что-то сказать по этому поводу.
Готов ли я возглавить департамент судейства? Не хочу говорить на эту тему. Когда со мной свяжутся, тогда можно что-то говорить. Не хочется сейчас нагнетать обстановку. Валя уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит», — сказал Баскаков.