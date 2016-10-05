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    Бесчастных: «Не знаю, что делает Каррера. Состав, подготовка – все это дело рук Димы»

    Бывший игрок «Спартака» Владимир Бесчастных поделился мнением о том, какие изменения внес в игру москвичей Массимо Каррера, возглавивший команду после Дмитрия Аленичева.

    «Я просто не знаю, что делает в «Спартаке» Каррера. Меня уже не было в клубе, когда он пришел в команду. Но я видел, что там делал Дмитрий Аленичев. Может, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, итальянский тренер после Аленичева пока ничего нового команде, с которой работает, не принес. Состав, подготовка – все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги. Та команда, которая выиграла несколько матчей в красивом стиле, которая боролась за победу в Питере, – пока все еще «Спартак» Аленичева.

    Я не хочу никого осуждать, но увольнять тренера за одно поражение от клуба с Кипра, этого АЕК… Дай Бог, чтобы дальше у «Спартака» с Каррерой все было хорошо», – сказал Бесчастных.

    Ранее Бесчастных работал с молодежной командой «Спартака», а сейчас входит в тренерский штаб «Тосно».

    Источник: Спортфакт

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    05.10.2016 23:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 7 октября 2016, 16:46

      Бесчастных: «Не знаю, как это происходит у других, но в Спартаке – все это дело рук Димы»

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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Молчуновский 7 октября 2016, 16:47

      В Спартаке появился рукоблуд Дима

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 10:15

      Эх Володя, а сам почему вылетел из молодежки? Забыл? За кумовство. И злиться надо только на себя, а не на руководство.

      3
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 6 октября 2016, 10:08

      Ну я с ним согласен, что в том году что в этом такая же игра ничего нового, как был проходной двор в обороне так и остался хотя это работа карреры он должен был наладить оборону это его прямая задача, а бьются и больше реализуют моменты за счет индивидуального мастерства, луиш набрал форму, промесс стал лучше взяли Фернандо, джано дает прикурить и тд... Вот и все а прямо итальянской игры тут и в помине нет

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 6 октября 2016, 09:05

      Ещё один пустобрех. Этак если мы чего доброго медали какие-то выиграем, Аленю придется одну тащить - его же команда...

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 октября 2016, 09:05

      "...боролась за победу в Питере..." - я тебя умоляю, не смеши людей. Проёб был знатный, в принципе как всегда!

      -2
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      Рейтинг: +111

      baddy > С-Пб on-line 6 октября 2016, 10:16

      Ты все прошлогодний матч смотришь?

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > baddy 6 октября 2016, 11:39

      Да что прошлонедельный, что прошлогодний, что пару лет давний: МЫ вас Е Б Ё М - а вы нихрена не крепчаете!!!

      -2
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 6 октября 2016, 07:52

      Если бы это была команда Аленичева, Спартак не был бы сейчас на 1-м месте, а болтался бы в районе 5-го как в прошлом году. Положение команды в турнирной таблице - вот всем главный ответ, чья это сейчас команда.

      3
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      Рейтинг: +387

      Vizual > oyabun 6 октября 2016, 08:56

      Олень мямля по своей сути :)

      -1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 6 октября 2016, 07:48

      все верно. ну не реально за несколько дней полностью поменять команду!!! даже маур с гвардиолой за такой короткий срок ничего не поменяют!!!

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      Рейтинг: +160

      veltrener > aleks.meskini12 6 октября 2016, 09:14

      поменять команду невозможно, но замотивировать очень даже! Что у Карреры получилось в разы лучше, чем у Аленичева. При Диме ребята так не бились в каждом матче

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      Рейтинг: +160

      veltrener 6 октября 2016, 06:10

      " все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги"
      вот они, ключевые слова. очень предвзятое мнение, ибо будь твоим товарищем и коллегой Каррера - восхвалял бы его. А так да, даже если Спартак станет чемпионом в мае следующего года, это всё равно будет заслуга аленичева, ну-ну

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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:33

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron

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      Рейтинг: +32

      tootoo 6 октября 2016, 00:17

      Пока Спартак выигрывал, все молчали в тряпочку, а как проигрывать начал -- повылезали из всех щелей. Противно, тьфу.

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