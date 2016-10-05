Шевченко отобрал пятерых игроков «Днепра» для «Милана»

Бывшая звезда «Милана» Андрей Шевченко предложил итальянскому клубу обратить внимание на пятерых игроков «Днепра», сообщает Tuttosport. Речь идет о нападающих Денисе Баланюке и Максиме Луневе, а также полузащитниках Андрее Близниченко, Юрие Вакулко и Егоре Назарине.

Сейчас Шевченко является главным тренером сборной Украины, где ему помогает бывший тренер «Милана» Мауро Тассотти. «Днепр» в 10 матчах украинской Премьер-лиги набрал девять очков и занимает в турнирной таблице первенства восьмую строчку.