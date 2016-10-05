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    Дэйвис: «В нашей группе все команды способны набирать очки»

    Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис рассчитывает заложить в предстоящем отборочном матче против Австрии основу для попадания в Россию на предстоящий чемпионат мира.

    «У нас очень трудная группа. Все команды способны набирать очки. Но мы концентрируемся только на своих результатах. Я думаю, это правильный подход.

    Мы хотим продолжать успешное выступление. В матче с Австрией мы можем создать хорошую платформу для попадания на чемпионат мира в России», – приводит слова Дэвиса Daily Mail.

    Матч второго тура отборочного этапа в чемпионату мира-2018 группы D Австрия – Уэльс состоится в четверг, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 06:04
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