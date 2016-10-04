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    Козлов: «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун»

    Нападающий «Факела» Александр Козлов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о работе московского клуба.

    «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Во всех областях клуба. И в руководстве, где сидят люди, далекие от футбола. Достаточно вспомнить, кого покупал «Спартак» – Родри, Эберт, еще какие-то ребята, всех и не упомнишь уже. Но это явно не уровень «Спартака».

    Не знаю, в курсе ли Федун того, что происходит. И приход Родионова ничего не изменил. При всем уважение к нему, он не генеральный директор. Ну не его это должность. Работал бы себе в академии и работал. Или тренером. Но ставить гендиректором человека, который сам не принимает решения, смешно. Решают там другие люди», – сказал Козлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2016 22:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6335

      порт 5 октября 2016, 19:17

      Одним словом-СВИНАРНИК.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 5 октября 2016, 14:03

      ДА все понятно с вашим зенитом, вытягивают вас везде за уши
      без поддержки вы никто, и судьи и РФС - твари продажные
      СПАРТАК ЧЕМПИОН

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11369

      alp 5 октября 2016, 12:21

      ну, это, собственно, по игре и видно

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 5 октября 2016, 10:20

      Громкое заявление.Очень.Возможны и телесные повреждения в туманном будущем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 10:11

      а это кто ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 5 октября 2016, 09:17

      Да, много видно со скамейки запасных
      Истин прописных.
      Ты бы играть был так готов,
      А не болтать - Козлов.

      8
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 октября 2016, 09:17

      Ой, а чего это к звизде с вью пристали? Он что - никак гол забил???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 5 октября 2016, 08:28

      не мудрено!

      -2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 октября 2016, 06:12

      Пускай так продолжают

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 5 октября 2016, 06:03

      Это нормально

      -1
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