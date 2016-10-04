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    Хусаинов: «Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого»

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче девятого тура РПФЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Это нарушение не было зафиксировано главным судьей встречи Сергеем Ивановым.

    «Он не мог не видеть! Другое дело, что, наверное, не нашел в себе мужества и сил зафиксировать нарушение. Ну не хочешь ты показывать вторую желтую карточку Кришито – не показывай, не удаляй! Но назначь просто штрафной, и никто тебе потом не предъявит. А так Иванов сам себя подставил. Пошла ответная атака – пенальти… Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого», – сказал Хусаинов.

    Также от ответил на вопрос о том, обосновано ли требование «Спартака» отстранить Иванова от работы.

    «Да нет, конечно! Ну что вы? Да, Иванов пропустил этот фол. Но мы можем рассуждать в сослагательном наклонении, что бы было, назначь он штрафной и удали Кришито. Там все не так однозначно. Вообще это судейское несчастье: ты пропускаешь нарушение, и сразу идет оборотка… А потом ты получаешь по мозгам за потерю секундной концентрации».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 19:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 октября 2016, 04:54

      гуманоиды зенитовские только и могут минусовать когда им правду в лицо говорят)

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 4 октября 2016, 23:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит опозорил себя перед свей страной, купив судью. Но и ещё теперь стало совсем понятно, что в нашем футболе доги-это нормальное явление.

      -7
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Gek Dement 5 октября 2016, 04:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да вы ёбаные лифтёры по жизни,тут смотрю кусочек жирный переломился и воспряли?запомни команда лифтёр никогда не будет популярной за приделами питера,потому как вы выскочки

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 4 октября 2016, 22:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья Иванов в этой игре поставил два пенальти в ворота "Спартака", которые, на первый взгляд вопросов не вызывают. Однако этот же судья в матче "Спартак" - "Зенит" 26 сентября 2015 года не поставил пенальти в ворота "Зенита" после удара Зе Луиша, после которого Ломбертс рукой вынес мяч, летящий в створ ворот. Судья всё видел прекрасно, но посчитал тогда ту руку Ломбертса то ли неумышленной, то ли неочевидной. Хотя на повторе всё было видно прекрасно. Так отчего же трактовка двух ситуаций в матчах одних и тех же соперников, одним и тем же судьёй диаметрально противоположная? Мяч, летящий в ворота "Зенита" и выбитый оттуда рукой Ломбертса - это не пенальти, а мяч, катящийся вдоль штрафной и попавший в руку Ещенко, который явно пытался её убрать и прижать к телу - это точка. То же самое произошло в ответной игре весной 2016 года на Петровском, когда Халк рукой вынес мяч из створа, и глава судейского департамента ту игру рукой нарушением правил признать не захотел по каким-то причинам

      -4
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 4 октября 2016, 22:48

      Иванов спас Спартак. Он дал ему повод оправдать поражение.

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 4 октября 2016, 21:56

      Сколько ошибок допускали судьи в матчах других клубов? И не менее серьёзных ошибок. Из недавнего - последние матчи прошлого сезона, Локо, например, Ростова и т.д.
      Всегда день проходил и все забывали.
      А тут канитель уже половину недели длится.Странно это всё.

      5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 октября 2016, 21:09

      Третий день! Наша песня хороша, начинай сначала. Интересно, может, вся эта байда для того, чтобы остальных судей запугать. Теперь судить Спартак не каждый возьмётся

      6
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    • ...
      Рейтинг: +11368

      alp 4 октября 2016, 20:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хусаинов опять нажрался?

      -11
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 4 октября 2016, 19:52

      Причем тут судьи, отмазки пошли)), все по игре, Зенит был лучше

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 4 октября 2016, 19:39

      Свиньи,!! Минусуйте! Такого "хряка" давно не было.., визг на всю страну..., красавцы...., СВИНЬИ, одним словом.......

      -3
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      Рейтинг: +5113

      hunta > ya za spartak 9 октября 2016, 14:53

      О, свиньи отписались!!!

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 октября 2016, 19:37

      От свиного визга не спрятаться

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