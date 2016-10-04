Саввиди: «Клуб имени Курбана я точно спонсировать не буду»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что не будет спонсировать «Ростов».

«Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно», – сказал Саввиди.

Ранее бизнесмен допускал сотрудничество «во имя чего-то большего» с Курбаном Бердыевым, который является вице-президентом «Ростова».

Источник также сообщает, что новым спонсором ростовчан должна стать компания «Донэнерго», с которой уже идут переговоры.