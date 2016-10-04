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    Саввиди: «Клуб имени Курбана я точно спонсировать не буду»

    Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что не будет спонсировать «Ростов».

    «Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно», – сказал Саввиди.

    Ранее бизнесмен допускал сотрудничество «во имя чего-то большего» с Курбаном Бердыевым, который является вице-президентом «Ростова».

    Источник также сообщает, что новым спонсором ростовчан должна стать компания «Донэнерго», с которой уже идут переговоры.

    Источник: Life

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    04.10.2016 19:21
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 октября 2016, 07:12

      Наконец-то и по нашей улице прошли инкасаторы. Это дело надо отметить.

      2
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      Рейтинг: +111

      baddy 5 октября 2016, 05:09

      Правильно делает, человек умеет считать свои деньги и не обязан спонсировать туркмена с его запросами. Бердыев хочет быть хозяином везде, за чужие деньги.

      -1
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      Рейтинг: +144

      человек просто > baddy 5 октября 2016, 12:03

      Всё просто Агроком рушится с основанием пирамиды Дон-табак. Серьёзным людям долги отдавать придётся. А от не обязательных активов приходится избавляться. По простому ФК Ростов попал под раздачу. Будем надеяться обойти судьбу ФК Москва.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      человек просто > baddy 5 октября 2016, 20:00

      А попробуй ты за чужие деньги стать хозяином, или прячась за голой аватаркой пытаешься стать мужчиной,Хотя если ты ребёнок можешь наставить мне минусов.Откуда тебе знать про фирму Агропром

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 5 октября 2016, 03:23

      Как девочка этот Саввиди, то буду то не буду, то дам то не дам, ломается, цену себе набивает...
      Ростов и сам уже зарабатывает хорошие бабосы, это что курицу несущую золотые яйца рубить,.. это всё от слабого ума Вани-дурака..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 октября 2016, 01:03

      Будет приказ из Кремля - клуб туземцев из Вануату профинансируешь! Нечего нам тут "пургу" нести... Чай в России живём и порядки наши знаем... И про якобы какой-то в стране самостоятельный бизнес тоже... "Все под колпаком ..." только не Мюллера, как в известном фильме... Скорее - друга Миллера... :-))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 октября 2016, 00:44

      Саввиди как человека, который платит деньги и просто посылается лесом понимаю полностью. Но будем честны - и он не ангел. В общем болельщикам Ростова надо бросать курить сигареты марки "Донской табак".

      3
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 5 октября 2016, 00:43

      Именно болельщики Ростова и кто хорошо знает характер спонсорства Саввиди, только рады этой новости. Да лучше уж еще одного раскрученого Бердыевым игрока продать, чем с этой псиной связываться.

      4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 октября 2016, 00:33

      СОГЛАСЕН...ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СПОНСОРОВ КТО ЛЮБИТ ПОПИАРИТЬСЯ

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 октября 2016, 22:38

      спонсора ищите - этот не рыба не мясо

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      Рейтинг: +19

      treetrunk 4 октября 2016, 22:34

      ехал грека через реку ....но ему попала шлея под хвост ....стоило только появится нормальному тренеру у команды

      4
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 4 октября 2016, 22:30

      Видимо реально потеснили Ваньку аргументами, вот он и высрался как мог...))) Бикеичу уважуха, по ходу он победитель)))

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