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Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

4 октября 2016, 17:27
4

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе».

«Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.

Источник: ФК «Спарта»
Чехия. Синот Лига Спарта Коубек Томаш
Комментарии (4)
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Chesn0k
1475592327
никакой свободы слова)
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Alek7183
1475594614
Надо держать себя в руках.
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panmon
1475594868
Повезло:) Не ясно что это докажет, если он сказал - "Женщины не должны участвовать в мужском футболе". Они же будут участвовать в женском? Помнится как-то был матч между мужской и женской командой? Счет был... как бы помягче... Короче, не слишком успешное выступление женской команды!
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kotmyshka
1475595842
Может, ему просто не нравятся женщины?
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