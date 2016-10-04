Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе».

«Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.