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    Бауэр: «Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр заявил, что для него большая честь играть под руководством Хави Грасии,а также, что именно из-за персоны испанского специалиста согласился на переход в казанский клуб.

    «Я очень ценю возможность работать вместе с таким тренером. Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом. Это человек с большим именем в Испании, и думаю, что в России совсем скоро о нем тоже заговорят. Это великолепный тренер, который хочет развивать игроков, он помогает прогрессировать в деталях. Для меня это идеальная ситуация, потому что я считаю, что могу стать лучше в оборонительных единоборствах, мне есть куда расти. Грасия работает индивидуально, готовит отличные видеоанализы игры футболистов. И я никогда не работал под руководством испанского тренера, особенно такого. Для меня это большая честь», – сказал футболист.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    04.10.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2465

      Аид666 5 октября 2016, 05:33

      а в ФНЛ за ним пойдешь? )

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:52

      Ну вместе с ним ты и на выход пойдёшь

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