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  • Камболов: «Рубину» вполне реально побороться за еврокубки»

Камболов: «Рубину» вполне реально побороться за еврокубки»

4 октября 2016, 13:31
7

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов высказал мнение, что команда может побороться за еврокубки в текущем сезоне.

«Я, конечно, реалист, но хочется повыше забраться. Чемпионат только начался, сколько игр впереди. Если мы будем и дальше так продолжать работать, делать работу над ошибками, каждую игру прибавлять, то нам по силам до еврокубков добраться. Я не говорю про чемпионство, но главное нам – еврокубки. Вполне реально, но результат должен быть. Если начнем выигрывать, то придет и уверенность», – заявил футболист.

Отметим, что после 9-ти туров «Рубин» располагается на 10 строчке в турнирной таблице.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Камболов Руслан
Комментарии (7)
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panmon
1475577378
В еврокубках нет лимита... Поэтому там бы вы может и боролись, а вот тут до них пока далеко
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a-rakhmatov
1475586038
Боритесь.....меньше говорите, больше выигрывайте)))
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rubinovyi2
1475586510
Если после девяти туров,чемпионат только начинается...,дальше без комментариев.
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Фан666
1475592806
А может за выживание поборетесь!
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Aztec58
1475597561
Ну-ну, флаг тебе в руки.
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acer2003
1475603132
Вроде,как,уже более четверти матчей сыграно ?)
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Аид666
1475634987
9 туров позади, 21 остался... если у него после четверти чемпионат только начался - это печально
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