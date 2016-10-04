Камболов: «Рубину» вполне реально побороться за еврокубки»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов высказал мнение, что команда может побороться за еврокубки в текущем сезоне.

«Я, конечно, реалист, но хочется повыше забраться. Чемпионат только начался, сколько игр впереди. Если мы будем и дальше так продолжать работать, делать работу над ошибками, каждую игру прибавлять, то нам по силам до еврокубков добраться. Я не говорю про чемпионство, но главное нам – еврокубки. Вполне реально, но результат должен быть. Если начнем выигрывать, то придет и уверенность», – заявил футболист.

Отметим, что после 9-ти туров «Рубин» располагается на 10 строчке в турнирной таблице.