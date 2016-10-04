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    Черевченко: «Точно знаю, что «Локомотив» искал мне замену»

    Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что на его решение покинуть железнодорожников повлияло недоверие со стороны руководства клуба. Также специалист отметил, что был в курсе переговоров красно-зеленых с другими кандидатами на пост главного тренера.

    – «Локо» в первом туре чемпионата на равных сыграл в Питере (0:0). Во встрече с «Томью» команда вела 2:0, и ничью можно рассматривать как невезение. Почему вы ушли?

    – После матча с «Томью» не спал всю ночь и в итоге принял решение. Оно – только мое. Ушел потому, что не чувствовал доверия.

    – Формально в тот момент клубом управляло прежнее руководство.

    – Именно что формально. Все началось еще со сборов в Австрии. Уже тогда стало известно, что старое руководство покидает «Локо», новое приходит, но команда была предоставлена самой себе. Ни звонков, ни вопросов – как, что?.. Как я понял, на том этапе мы стали никому неинтересны. Подходили с вопросами ребята: «Геннадьич, какие задачи, что по финансам?» Объяснял, что наше дело – хорошо подготовиться к сезону, а наверху сами разберутся. В коллективе собраны профессионалы: хорошие люди и отличные футболисты. Но сама по себе ситуация нервировала.

    – У вас есть информация, велись ли поиски нового тренера?

    – Ходили разговоры, и не думаю, что пустые – руководство действительно подыскивало нового главного. Это факт – точно знаю, что состоялся ряд встреч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 00:38
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