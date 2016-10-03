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  • Кобелев: «В России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются»

Кобелев: «В России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются»

3 октября 2016, 17:15
13

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение об уровне судейства в чемпионате России.

«Каждый год мы много говорим о судействе. Судьи, как и футболисты с тренерами, ошибаются, но бывает, что ошибки четко проглядываются, и некоторые начинают этим манипулировать. Иногда создается впечатление, что люди трактуют один и тот же момент по-разному. Арбитры ошибаются во всех чемпионатах, но в России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются.

Сейчас никто толком сказать не может, кто отвечает за судейство. РФС не отвечает, Премьер-лига не отвечает, если в ответе один Валентин Иванов, то это неправильно. Должна быть система, в любом случае РФС должен нести ответственность. Если мы хотим все скинуть на Иванова, то, извините за каламбур, вместо него придет Петров или Сидоров. Так легче всего – поменять руководителя и поставить другого. Но в чем смысл? Надо найти корень проблемы», — сказал Кобелев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кобелев Андрей
Комментарии (13)
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yorgenbarenz
1475505138
Столько лет в футболе и не знаешь,где корень проблемы?-В государстве,где взятки и воровство являются путеводными звёздами.Мудко столько в свой адрес проклятий получил,что,живи он при этой должности в СССР,уволился бы после первой критики.(любой завмаг его бы на херу вертел по значимости)А в наше время его дубиной не выгонишь-хорошо живёт!
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семечкин
1475505928
почему УЕФА не возражает по поводу введения итальянцами видеопросмотров, а нам якобы западло ломать "дух футбола"? когда придёт команда с УЕФА -"СМОТРЕТЬ ВИДЕО", будут смотреть, но не факт, что будут смотреть то, что надо.... пока есть возможность влиять на футбол, зачем Мутке огтказываться от неё? только скоро ли созреют европейцы???
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x-x-x-x-x
1475511526
конерь проблемы корупция и она с самого вверха страны а не в судье Иванове
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Диктор
1475522988
Все равно больной зуб удаляют-также надо продажного Сергея Иванова удалить навсегда из нашего чемпионата.
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B_A_IV
1475525076
ну помниться беспредел судейский в отношении Крыльев... валили туров 9 голы отменяли пенали левые ставили.... а нормальные Спартаковцы есть , но здесь гумно какоето
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Каратель помойников
1475574707
корень проблем-это админресурс,госбюджет,кумовство и закулисные игры
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vgarakh
1475576527
Интересно, а что это за команды такие?
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ГенГриг
1475585141
А ведь правильно сказал.
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