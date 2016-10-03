Кобелев: «В России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение об уровне судейства в чемпионате России.

«Каждый год мы много говорим о судействе. Судьи, как и футболисты с тренерами, ошибаются, но бывает, что ошибки четко проглядываются, и некоторые начинают этим манипулировать. Иногда создается впечатление, что люди трактуют один и тот же момент по-разному. Арбитры ошибаются во всех чемпионатах, но в России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются.

Сейчас никто толком сказать не может, кто отвечает за судейство. РФС не отвечает, Премьер-лига не отвечает, если в ответе один Валентин Иванов, то это неправильно. Должна быть система, в любом случае РФС должен нести ответственность. Если мы хотим все скинуть на Иванова, то, извините за каламбур, вместо него придет Петров или Сидоров. Так легче всего – поменять руководителя и поставить другого. Но в чем смысл? Надо найти корень проблемы», — сказал Кобелев.