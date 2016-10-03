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  • Рыжиков: «У «Рубина» адаптационный период. Остается работать и терпеть»

Рыжиков: «У «Рубина» адаптационный период. Остается работать и терпеть»

3 октября 2016, 12:27
4

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

— Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни «Краснодару» проявить лучшие качества. Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков «Краснодара», которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.

— Чувствуется ли прогресс в игре команды?

— О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на «Казань Арене», очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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15426378s
1475492073
у Рыжикова критические дни, ну о чем можно говорить.
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a-rakhmatov
1475505632
У Рубина адаптационный период длиться со дня ухода Курбана Бердыева)))
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семечкин
1475516150
Крепись, Серёга!!!! кончится адаптация- может и на пенсию пора будет идти..... говорят же, что Рубин- долгосрочный проект...
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rubinovyi2
1475557485
Подзатянулся адаптационный период...
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