Рыжиков: «У «Рубина» адаптационный период. Остается работать и терпеть»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

— Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни «Краснодару» проявить лучшие качества. Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков «Краснодара», которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.

— Чувствуется ли прогресс в игре команды?

— О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на «Казань Арене», очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом.