Игроки «Томи» не намерены бойкотировать матч с «Оренбургом»

Нападающий «Томи» Павел Голышев отметил, что команда не собирается отказываться выходить на поле в предстоящем матче с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РФПЛ. Руководство клуба имеет перед игроками многомесячные задолженности по зарплате.

«Пока вопрос о бойкоте тренировок или матча с «Оренбургом» не стоит. Во всяком случае, с ребятами это еще не обсуждали. Сейчас будет перерыв на матч сборной. Все разъехались. С «Оренбургом» сыграем, конечно.

Руководство обещало погасить долги в ноябре. Но будем ли мы терпеть до этого времени… Да, нам должны за четыре месяца», – заявил Голышев.