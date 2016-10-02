Попов: «Судья специально ошибался в пользу «Зенита». Но бог все видит»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Повов выразил мнение, что главный арбитр Сергей Иванов, рассудивший матч 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом», специально ошибался в пользу соперника.

«Нам неприятно, что мы выходим на поле и нас так убивают. Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака». Второй пенальти – все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс желтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог все видит. Пусть судья помнит: бог все видит!» – сказал Попов.