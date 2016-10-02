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  • Попов: «Судья специально ошибался в пользу «Зенита». Но бог все видит»

Попов: «Судья специально ошибался в пользу «Зенита». Но бог все видит»

2 октября 2016, 20:31
64

Полузащитник «Спартака» Ивелин Повов выразил мнение, что главный арбитр Сергей Иванов, рассудивший матч 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом», специально ошибался в пользу соперника.

«Нам неприятно, что мы выходим на поле и нас так убивают. Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака». Второй пенальти – все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс желтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог все видит. Пусть судья помнит: бог все видит!» – сказал Попов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Попов Ивелин
Комментарии (64)
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Freyk
1475430706
Кстати, год назад матч «Спартак» — «Зенит» судил... все тот же Иванов. И тогда защитник «Зенита» Ломбертс играл рукой в штрафной, но пенальти не был назначен. Это для любителей теорий заговора.
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qwera 1969
1475430890
Играть надо лучше! Может бог и поможет! А лучше-бутсы на гвоздь, а рясу на тело! Бога вспомнил, идиот (прости меня господи)
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bafor
1475430961
Сергей Иванов игрок Зенита. Самый важный игрок. Но для таких судей в аду есть особая печь! И это справедливо.
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mik1954
1475431266
А чего Поповс скромно умалчивает, как они забивали второй гол, там Нету за майку от Зе Луиша метров на 10 утащили и все нормально ? Моркве про судейство вообще помалкивать нужно, все губернии в курсе , как их судят-рядят....
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radga
1475431337
Уровень судейства не соответствует уровню данного матча. А точнее Иванов не соответствует вообще званию судьи, так - как "продажный тварь". Надеюсь это его последний матч в виде судьи. Или там "крыша" тоже такая?
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mik1954
1475431355
Морквачи, завидуйте молча... Имели вас и иметь будем, пора бы и привыкнуть уже...
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kostjan 58
1475431617
вспомните локо поросята
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4agaaa
1475432018
Когда увидел Миллера, результат игры уже понял! Иванов, продажная тварь
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stop
1475433261
Плохому танцору всегда что-то мешает !!!
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slavа0508
1475433497
Сегодня судья был главным лицом матча,,,,,любому человеку кто хоть немного разбирается в футболе,а не просто глорит не думая видно было что судья явно проплачен
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