Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Таранов: «Была выбрана правильная тактика на игру»

    Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче очередного тура чемпионата России против «Анжи». Отметим, самарский клуб одержал победу со счетом 2:1.

    – В этом матче «Крылья» представили собой атакующую команду и показали другую модель игры, она была выбрана специально под «Анжи»?

    – Вы заметили, наверное, что мы сегодня начали играть в три нападающих, и это дало свои плоды. Значит, на игру была выбрана правильная тактика. Как будем играть дальше – решать главному тренеру. Главное, что мы смогли забить и выиграть. Отмечу, что сегодня были забиты хорошие голы.

    – Какие эмоции испытали после финального свистка?

    – Мы давно не побеждали, и уже, честно говоря, забыли, какие эмоции бывают после побед. Это усталость и хорошее настроение.

    – Газон октября прошлого года и сегодня сильно различны?

    – Да, газон очень хороший, нужно отдать должное администрации, что взялись за него и привели в отличное состояние.

    – Пропущенный гол – это следствие потери концентрации или игры на удержание счета?

    – Думаю, это следствие наших ошибок и неудачных действий.

    – На трибунах сегодня было мало болельщиков...

    – Мы сами виноваты в этом. Стараемся, делаем все, что в наших силах, вряд ли кто-то может упрекнуть нас в самоотдаче. Первые туры мы играли с лидерами Чемпионата, где-то удалось сыграть вничью, где-то проиграли. Это ни в коем случае не оправдывает наших результатов, мы должны были брать больше очков. Нужно исправлять ситуацию. Думаю, если будем забивать, выигрывать, то болельщик вернется на «Металлург».

    – Сергей Ткачев сказал, что перед игрой вы собрались и хорошо поговорили. Не могли бы раскрыть деталей разговора?

    (Смеется). Не было никакого разговора.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11