Ткачев: «Крылья Советов» заслужили победу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев прокомментировал игру своего клуба в матче 9-го тура чемпионата России против «Анжи». Напомним, самарский клуб одержал победу со счетом 2:1.



Сегодня «Крылья» много били из-за пределов штрафной площади. Принимали такие решения, исходя из того, что газон был влажным, или это была установка тренера?

– Мы понимали, что газон мокрый, и надо чаще бить по воротам. Без ударов не бывает голов, поэтому старались как можно чаще пытаться издалека поразить цель.

– В каких компонентах «Крылья» сегодня были сильнее «Анжи»?

– У нас было больше желания, мы больше владели мячом... Эта победа была нам необходима.

– Можно ли сказать, что вы поймали свою волну, забив сначала «Шиннику», а теперь – «Анжи»?

– Надеюсь продолжать в том же духе и по максимуму использовать свои шансы.

– Впереди в Чемпионате двухнедельная пауза. Как вы считаете, для «Крыльев» это плюс или минус?

– Я думаю, что она пойдет нам на пользу. Если бы мы проиграли, то, конечно, все сказали бы, что сейчас нам необходим перерыв. Нет, мы уходим на выходные с хорошим настроением, есть время отдохнуть. Потом будем готовиться к матчу с «Рубином». Я думаю, это никак не повлияет на наш тренировочный процесс.