Рахимов: «Победой над «Оренбургом» довольны, но полного удовлетворения от игры нет»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором грозненский клуб одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«Результатом, конечно, довольны. Единственное – не надо было доводить дело до пропущенного гола, нужно было более внимательно сыграть при таких простых передачах и сыграть в такой ситуации на ноль. Хорошо, что удалось забить во второй тайме. Полного удовлетворения от игры, к сожалению, нет. Нам есть над чем работать», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

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