Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов: «Победой над «Оренбургом» довольны, но полного удовлетворения от игры нет»

Рахимов: «Победой над «Оренбургом» довольны, но полного удовлетворения от игры нет»

1 октября 2016, 21:42
2

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором грозненский клуб одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«Результатом, конечно, довольны. Единственное – не надо было доводить дело до пропущенного гола, нужно было более внимательно сыграть при таких простых передачах и сыграть в такой ситуации на ноль. Хорошо, что удалось забить во второй тайме. Полного удовлетворения от игры, к сожалению, нет. Нам есть над чем работать», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Оренбург Рахимов Рашид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1475347991
А Карасём Рашитка доволен?
Ответить
alexis02lion
1475386931
Работа над игрой в команде всегда есть и будет. Тут главное результат сейчас. Лидер нападения забил, со скамейки вышел и забил другой важный игрок. А гол. Для чего-то Благо брали, вот он и отгрузил свой стандартный гол с пенальти.
Ответить
Главные новости
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Все новости
Все новости
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
13
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+