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    Семин: «В раздевалке я ругался»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

    «Пять замен по сравнению с матчем в «Ростове» – это и результат тренировок, и сигнал лидерам команды, что они не неприкосновенны. Не заменил Хенти на Шкулетича, потому что травму получил Портнягин и я боялся делать вторую замену, так как оставалось много времени. Чорлука перед игрой был под вопросом в связи с мышечной травмой, а также Фернандеш. Потом уже рисковать было нечем.

    Вторым таймом я доволен. Нам удалось проявить в нем характер. Начали играть активно, бороться, показывать агрессивный футбол. В третьем матче уже начинаем игру только во втором тайме. Первый не получается совсем, ведем себя пассивно. Если бы я знал причину этой проблемы, то, наверное, такого уже не было бы.

    Будем анализировать. Думаю, это чисто психологический момент. Хотят играть, не терять мяч, риска мало, отсюда и такие моменты. За это время свежие команды успевают большим количеством уходить назад, а нам эти ситуации тяжело пройти. Хотя сегодня и в первом тайме два хороших момента было, но агрессивности явно не хватает. После перерыва играли уже лучше. Что делал в раздевалке? Ругался», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2016 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +504

      alex-76 2 октября 2016, 06:59

      тут не ругаться надо, а что-нибудь похлеще.....как Фергюсон в своё время в Бекхема бутсой запустил....

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 октября 2016, 00:57

      Когда начнут играть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      семечкин 1 октября 2016, 21:16

      посмотри Палыч, как ругается тренер омского Газ-мяса и научись ругаться, как он.....
      может поможет...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 октября 2016, 20:39

      Я ругался у телика..., крепко, матом. Прости, Господи.

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