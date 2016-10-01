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    Семин: «Хорошо, когда есть характер. Думаю, он у нас будет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

    «Хорошо, когда есть характер. Думаю, он у нас будет. Хорошо, что Чорлука пошел играть как центрфорвард. Три матча, которые мы проиграли, прошли как под копирку. Игра идет в одни ворота, а какой-то единственный момент мы пропускаем.

    До этого не могли выбраться из этой ситуации, а сейчас выбрались. Но проблемы в атаке и с реализацией моментов есть», – сказал Семин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 19:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 20:16

      Спасибо судье, что выбрались, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 октября 2016, 20:15

      Поздно! ФНЛ ждёт.

      -2
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