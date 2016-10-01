Ромуло из-за травмы не поможет «Спартаку» в матче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Ромуло не поможет московскому клубу в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита». Отметим, что бразильский хавбек пропустит данную встречу из-за микротравмы мышц бедра.

Полностью заявка красно-белых на игру выглядит следующим образом:

Вратари: Ребров, Песьяков.

Защитники: Ещенко, Маурисио, Кутин, Таски, Кутепов, Боккетти, Пуцко.

Полузащитники: Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Джано, Попов.

Нападающие: Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет завтра на стадионе «Петровский» и начнется в 16:30 по московскому времени.