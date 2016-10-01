Экс-наставник «Фиорентины» и сборной Италии Чезаре Пранделли прибыл в Валенсию для подписания двухлетнего контракта с одноименным клубом. В аэропорту 59-летнего специалиста встретили десятки журналистов. Отмечается, что итальянец ранее не отрицал своего скорого переезда на «Месталью».

Пранделли призван заменить на посту главного тренера «летучих мышей» Пако Айестарана, отправленного в отставку на прошлой неделе.

По прошествии шести туров Примеры «Валенсия» располагается на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе две победы и четыре поражения.