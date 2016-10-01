Карелин: «А кто вообще такие Кокорин и Мамаев? Чем они знамениты?»

Легендарный российский борец Александр Карелин заявил, что понятия не имеет, кем являются Александр Кокорин и Павел Мамаев и чем они прославились в качестве спортсменов.

«Незнаком с этими ребятами. Может, они замечательные. А кто это вообще такие? Чем они знамениты? Говорите, после чемпионата Европы-2016 угодили в некрасивую ситуацию в одном из клубов Монако? Это ваша ошибка. Если бы мне сказали, что кто-то из них, несмотря на температуру, вышел на поле и провел два по 45, мог бы понять, что у меня спрашивают. А где Монако и где футбол? Как это вообще связано с российским футболом?

У меня по отношению к российскому футболу только позитив. Но мне неинтересны скандалы, трансферная политика клубов, я не интересуюсь работорговлей, она ничего хорошего нам не приносит. Возлагаю огромные надежды на российский футбол, надеюсь, подготовка к чемпионату мира позволит нам расставить правильные акценты», – заявил Карелин.