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  • Карелин: «А кто вообще такие Кокорин и Мамаев? Чем они знамениты?»

Карелин: «А кто вообще такие Кокорин и Мамаев? Чем они знамениты?»

1 октября 2016, 07:58
44

Легендарный российский борец Александр Карелин заявил, что понятия не имеет, кем являются Александр Кокорин и Павел Мамаев и чем они прославились в качестве спортсменов.

«Незнаком с этими ребятами. Может, они замечательные. А кто это вообще такие? Чем они знамениты? Говорите, после чемпионата Европы-2016 угодили в некрасивую ситуацию в одном из клубов Монако? Это ваша ошибка. Если бы мне сказали, что кто-то из них, несмотря на температуру, вышел на поле и провел два по 45, мог бы понять, что у меня спрашивают. А где Монако и где футбол? Как это вообще связано с российским футболом?

У меня по отношению к российскому футболу только позитив. Но мне неинтересны скандалы, трансферная политика клубов, я не интересуюсь работорговлей, она ничего хорошего нам не приносит. Возлагаю огромные надежды на российский футбол, надеюсь, подготовка к чемпионату мира позволит нам расставить правильные акценты», – заявил Карелин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (44)
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ПФК ЦСКА Моscow
1475301363
я бы тоже хотел их не знать(
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n1981
1475303781
Карелина тренером форвардов,Костя Цзю пусть занимается с полузащитой,а оборону доверить Федору Емельяненко.После матча разбор полетов в подсобном помещении стадиона.После поражений наши футболисты будут ночевать на поле.В раздевалку не захотят идти пару дней.
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kazak1975
1475305848
Карелин был отличным борцом, и все его знали. Пройдёт ещё лет 5, и о нём будут знать только то, что он подался в единокрысы и спит в ГД на заседаниях. Загулявший спортсмен ещё очухается, а подавшийся в политику уже не отмоется.
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Томь вперёд
1475310367
Отлично сказал! Всё по делу!
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товрос
1475310468
а Карелин в футболе разбирается?чего он пиарится депутат.Только вы не подумайте что я защищаю футболистов
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olegiovchenko
1475310556
прав на 100%
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Архипелаг Гуляк
1475310797
Это те деревенские парни,которые хотели из себя изобразить арабских шейхов.
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dimon2602
1475311727
Ну отдохнули и че их дело что их осуждать, что ужасно играли это да их косяк, а что они куражились это их личная жизнь что хотят то и делают!!
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Шнюхинс
1475311889
да лохомойники они вот кто они
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BAIv
1475312468
ну он журналюг хорошо обделал!!! даже не кокорина и мамаева... Карелин СУПЕР!!!!
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