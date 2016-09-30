Раньери: «Если Варди пьет портвейн, то почему он не забил «Порту»?»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери то обстоятельство, что Джейми Варди употребляет алкоголь.

«Он пьет портвейн? Никогда! Почему же он тогда не забил «Порту»? У футболистов есть диетолог, который определяет, что можно, а что нельзя. Но когда они отправляются домой, то могут есть и пить что угодно.

Я не верю, что портвейн может ему навредить. Это же стакан красного вина. Все нормально. По-моему, это не более чем предрассудки.

Я вижу игроков на поле, и если они хорошо тренируются и хорошо играют, то я доволен. Нет проблем.

Можно ли пить портвейн за день перед матчем – это должен определять врач», – сказал Раньери.