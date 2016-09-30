Георгиев: «Рубин» рассчитался почти со всеми долгами»

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал о причинах ухода из казанского «Рубина». Напомним, что футболист покинул клуб прошлой зимой.

«Сам до конца не понял, что случилось в «Рубине». У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду. Об этом сказал администратор команды. Причины мне известны, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу. Объяснили ли мне, чье было решение убрать меня из команды? Никаких разъяснений не последовало. Вообще, все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо.

Что касается летней жалобы игроков «Рубина» в РФС, то нам тогда не платили долгое время. Пришлось воспользоваться своим правом и написать письмо. На данный момент все нормально, «Рубин» заплатил практически все. Уверен, оставшуюся часть тоже получу.

Как восприняли новость, что «Рубин» больше не хочет меня видеть? Был в шоке! Зимой за короткий срок не смог найти себе новую команду – и пришлось четыре месяца тренироваться самостоятельно. Психологически перенес расставание спокойно. Все-таки мне 34 года, уже опытный футболист. Форму поддерживал в Болгарии, работал с одной командой. Физически же я не потерял за минувшую весну.

Правда ли, что в конце прошлого сезона собирался завершить карьеру? Нет-нет, это слухи. Слышал, что кто-то говорил о подобном, но я никогда не задумывался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Буду играть столько, сколько смогу. Готов физически, чувствую себя нормально», — сказал он.