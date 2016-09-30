Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Георгиев: «Рубин» рассчитался почти со всеми долгами»

30 сентября 2016, 06:27
2

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал о причинах ухода из казанского «Рубина». Напомним, что футболист покинул клуб прошлой зимой.

«Сам до конца не понял, что случилось в «Рубине». У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду. Об этом сказал администратор команды. Причины мне известны, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу. Объяснили ли мне, чье было решение убрать меня из команды? Никаких разъяснений не последовало. Вообще, все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо.

Что касается летней жалобы игроков «Рубина» в РФС, то нам тогда не платили долгое время. Пришлось воспользоваться своим правом и написать письмо. На данный момент все нормально, «Рубин» заплатил практически все. Уверен, оставшуюся часть тоже получу.

Как восприняли новость, что «Рубин» больше не хочет меня видеть? Был в шоке! Зимой за короткий срок не смог найти себе новую команду – и пришлось четыре месяца тренироваться самостоятельно. Психологически перенес расставание спокойно. Все-таки мне 34 года, уже опытный футболист. Форму поддерживал в Болгарии, работал с одной командой. Физически же я не потерял за минувшую весну.

Правда ли, что в конце прошлого сезона собирался завершить карьеру? Нет-нет, это слухи. Слышал, что кто-то говорил о подобном, но я никогда не задумывался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Буду играть столько, сколько смогу. Готов физически, чувствую себя нормально», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Рубин Благо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rubinovyi2
1475217580
А чего ждать,когда оно придет,время-то? Говори сейчас,если конечно есть,что сказать...
Ответить
Furgon
1475339306
Лёша, он не вписывается в проект "непонятного испанского происхождения"! Лавочником будет. От Рубина остались: сам город Казань, Рыжиков, Гёкдениз и парочка стадионов со школой! Хотя не знаю, может что то получится, но ближайшие года 2-3 середняки, моё мнение!
Ответить
Главные новости
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+