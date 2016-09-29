Чорлука: «Если кто-то считает, что для «Локомотива» все кончено, пусть играет в дубле»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал об атмосфере в команде после неудачных результатов.

«Когда проигрываешь, атмосфера в команде не может быть хорошей. Чувствуем давление, нужны очки. Нет никакой трагедии в том, что мы проиграли три матча подряд.

Сезон еще не потерян, до зоны еврокубков всего восемь очков. Если выдадим удачную серию, то все может измениться через три–четыре тура. Если кто-то считает, что все кончено, пусть играет в дубле», – сказал Чорлука.

Также футболист поделился размышлениями о причинах неудач команды.

«Это зависит не от двух игроков, а от всей команды. Нужно всем вместе обороняться и атаковать тоже вместе. Мы можем и должны играть намного лучше, чем сейчас.

Встретились, поговорили с ребятами. Нужно не пропустить в эту субботу, но даже если это случится, главное выиграть».

Кроме того, Чорлука рассказал о своем самочувствии.

«Сегодня провел вторую тренировку, занимался индивидуально. Чувствую себя хорошо. Завтра после тренировки обсудим с тренером, выйду ли я в субботу с «Арсеналом».