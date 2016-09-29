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    Чорлука: «Если кто-то считает, что для «Локомотива» все кончено, пусть играет в дубле»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал об атмосфере в команде после неудачных результатов.

    «Когда проигрываешь, атмосфера в команде не может быть хорошей. Чувствуем давление, нужны очки. Нет никакой трагедии в том, что мы проиграли три матча подряд.

    Сезон еще не потерян, до зоны еврокубков всего восемь очков. Если выдадим удачную серию, то все может измениться через три–четыре тура. Если кто-то считает, что все кончено, пусть играет в дубле», – сказал Чорлука.

    Также футболист поделился размышлениями о причинах неудач команды.

    «Это зависит не от двух игроков, а от всей команды. Нужно всем вместе обороняться и атаковать тоже вместе. Мы можем и должны играть намного лучше, чем сейчас.

    Встретились, поговорили с ребятами. Нужно не пропустить в эту субботу, но даже если это случится, главное выиграть».

    Кроме того, Чорлука рассказал о своем самочувствии.

    «Сегодня провел вторую тренировку, занимался индивидуально. Чувствую себя хорошо. Завтра после тренировки обсудим с тренером, выйду ли я в субботу с «Арсеналом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.09.2016 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 сентября 2016, 11:59

      Это о ком он?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 30 сентября 2016, 09:24

      последние лет 6-7 за исколючением пары сезонов, Локо долго запрягал. Но потом догонял

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 29 сентября 2016, 22:08

      Давай,Чарли!!! может вдохновит встреча с болельщиками,мы за вас переживаем гораздо больше,чем вы за свои контракты!!!Докажите сами себе,что вы профессионалы и выдайте серию побед.И увидите,стадион превратится в ОЛД трафорд!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 22:06

      Ну-ну.

      -2
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