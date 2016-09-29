Хассельбайнк: «Отрицаю любые нарушения с моей стороны»

Наставник «Куинз Парк Рейнджерс» Джимми Флойд Хассельбайнк не согласен с обвинениями британской прессы в свой адрес. Напомним, что специалиста подозревают в получении взяток при совершении сделок.

«Сегодня я дал ответ на выдвинутые обвинения через своих адвокатов. Люди, которых называют агентами, предложили мне определенную сумму за речь в Сингапуре. Не вижу в этом ничего предосудительного. Я ничего им не обещал и я никогда не просил клуб купить игроков, которых якобы представляли эти люди, и не стал бы советовать руководству приобретать каких-либо футболистов ради получения личной выгоды», — сказал он в интервью клубной пресс-службе.