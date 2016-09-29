Главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс​» Джимми Флойд Хассельбайнк оказался одним из фигурантов дела о коррупции в английском футболе. Как сообщает источник, специалист получил 55 тысяч фунтов стерлингов за то, что помог оформлять некоторые трансферы от лица поддельной фирмы.

Сам голландский специалист все обвинения отрицает.

Напомним, что ранее в коррупции был уличен главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, который уже лишился своей должности в национальной команде.