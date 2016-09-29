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    Хассельбайнк оказался одним из фигурантов дела о коррупции

    Главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс​» Джимми Флойд Хассельбайнк оказался одним из фигурантов дела о коррупции в английском футболе. Как сообщает источник, специалист получил 55 тысяч фунтов стерлингов за то, что помог оформлять некоторые трансферы от лица поддельной фирмы.

    Сам голландский специалист все обвинения отрицает.

    Напомним, что ранее в коррупции был уличен главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, который уже лишился своей должности в национальной команде.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.09.2016 07:55
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 09:16

      В Англии это называется коррупцией, а у нас - хочешь играть откати, нет так оставайся там где ты есть. Вот у нас всё цивилизованно в этом плане. Даже бюджет у клубов предусмотрен по заносам и откатам

      2
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    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 29 сентября 2016, 08:21

      негр чо)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ХересБелорус 29 сентября 2016, 08:28

      Согласно твоей логике, в России почти все чиновники и менты негры.

      0
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