Чемпионшип. «Ньюкасл» оказался сильнее «Норвича»

В матче десятого тура Чемпионшипа «Ньюкасл» обыграл «Норвич» со счетом 4:3. За победителей хет-триком отметился Дуайт Гэйл, еще один гол забил Йоан Жоффрен. В составе «Норвича» отличились Грехэм Дорренс, Камерон Джером, Джейкоб Мерфи.

После десяти туров «Норвич» идет на второй строчке, а «Ньюкасл» отстает от него на одно очко, располагаясь на одну позицию ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 10-й тур

Ньюкасл – Норвич – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гэйл, 24; 1:1 – Дорренс , 44 (с пенальти); 1:2 – Джером, 52; 1:3 – Мерфи, 69; 2:3 – Гэйл, 71; 3:3 – Жоффрен, 90; 4:3 – Гэйл, 90.

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