Кульков: «Спартаку» опасно отдавать инициативу»

Бывший защитник сборной России Василий Кульков считает, что в предстоящем матче «Зенит» – «Спартак» в рамках 9-го тура РФПЛ на первое место выйдет игра в обороне.

«Сейчас в рядах красно-белых много сильных футболистов. Конечно, Квинси Промес – важнейшая фигура, но я бы никого из футболистов не стал выделять. «Спартак» всегда был силен командной игрой.

«Спартаку» опасно отдавать инициативу. Хотя выбор тактики – дело главного тренера. Никто не станет осуждать Луческу или Карреру, если они максимальное внимание уделят обороне, а в контратаке кто-то из футболистов забьет победный гол», – заявил Кульков.