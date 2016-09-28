Сергей Ребров: «Верю в футболистов киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи 2-го тура группового этапа против «Бешикташа».

«Бешикташ» – достаточно сбалансированная команда, чемпион страны. Они очень много забивают, хотя и пропускают немало. Мы понимаем, что в Стамбуле очень тяжело играть. Я сам выступал здесь и помню, что Турция – очень футбольная страна, здесь каждый человек просто живет футболом и неистово болеет за свою любимую команду. Мне всегда приятно возвращаться в этот прекрасный город.

В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Важно, чтобы ребята завтра раскрепостились и играли в футбол. Я верю в своих футболистов. Главное, чтобы мы показывали игру, присущую «Динамо». Конечно, важно при этом и набирать очки – завтра нас устроит любой положительный результат.

Я надеюсь, что Андрей Ярмоленко сможет сыграть завтра в полную силу. В последние дни он тренировался, это очень важный игрок для нас. Но главное – его здоровье», – отметил Ребров.