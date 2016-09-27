«Вест Хэм» может вернуть Дзадзу в «Ювентус», не дожидаясь окончания аренды

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, перебравшийся нынешним летом на правах аренды в «Вест Хэм», может вернуться в туринский клуб до окончания срока соглашения. «Молотобойцы» заплатили «бьянконери» пять миллионов евро за аренду 25-летнего игрока и имеют право выкупить его за 25 миллионов. Кроме того, «старая синьора» получит три миллиона в виде различных бонусов. Для активации данной опции итальянец обязан сыграть за лондонцев 15 матчей.

Дзадза может досрочно покинуть «Вест Хэм» по причине недовольства болельщиков. Руководство клуба готово прислушаться к мнению фанатов и вернуть футболиста в «Ювентус», дабы не выкупать его потом. Тем не менее, наставник «молотобойцев» Славен Билич не хочет отпускать форварда, считая, что он сможет проявить все свои лучшие качества в АПЛ.

В текущем сезоне Дзадза провел в Премьер-лиге три поединка, не забив пока ни единого мяча.