Ковтун: «Задолженности в «Динамо» действительно есть, но работа по погашению ведется»

Тренер «Динамо» Юрий Ковтун дал понять, что игрокам и тренерскому штабу московской команды в ближайшее время погасят все задолженности по заработной плате.

– Погасили ли перед игроками и тренерами задолженность по зарплате?

– Говорить, что все погасили, сейчас преждевременно. Работа ведется. Вчера состоялась встреча с генеральным директором. Он донес до нас свою позицию.

– Когда начнутся выплаты?

– Работа ведется. Думаю, в ближайшее время будут какие-то результаты. Нам остается ждать и тренироваться. Понятно, что сложности есть, но продолжаем работать.

– Правда, что задолженность по зарплате составляет два месяца?

– Цифры, которые публиковались в прессе, не взяты с потолка. Проблемы есть. Но мы с пониманием относимся к ситуации. Все-таки произошла смена руководства. «Динамо» – серьезный клуб. Думаю, проблемы решит.