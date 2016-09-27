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  • Зидан: «Я не тупой, Криштиану умный. История с его заменой окончена»

Зидан: «Я не тупой, Криштиану умный. История с его заменой окончена»

27 сентября 2016, 00:14
6

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду был разозлен, когда его заменили в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

«Все нормально, не один только Криштиану злится на подобные вещи. История окончена, мы думаем о завтрашней игре.

Я принял решение на благо игрока, и наши с вами разговоры об этом ничего уже не изменят. Я не тупой, Криштиану умный. Мы оба здесь с одной целью, как и все остальные.

Я собираюсь применять ротацию и не намерен отказываться от этой идеи. Я выставляю сильнейший состав, чтобы победить, а потом у меня есть три замены. Я собираюсь использовать их», – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Лас-Пальмас Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Romantic2010
1474927192
хм
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474928658
Напомнило: "Казнить нельзя помиловать" ))
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mab1011
1474951885
Зачем оправдываться?... забодать его..., заодно и перхоть вылетит...
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Kulimen
1474954089
Ну писец, давайте теперь все замены обсуждать. Вот в восьмом туре РФПЛ между командами Оренбург - Урал произошла замена у хозяев на 61 минуте. Был заменен Якуба Бамба, а ведь он так не хотел уходить. Его замена говорит о расовой ненависти тренера Оренбурга Роберта Евдокима к африканцам. Вот вам и готовый материал для чернухи, осталось напечатать)
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dzhanavar
1474959924
Наверное делать нечего,кроме как обсуждать эту замену... Ни журналистам,ни Зидану,ни нам....
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Aztec58
1475156165
КриРо - великий игрок и с ним нужно было согласовать его замену, ага, я вполне серьёзно.
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