Зидан: «Я не тупой, Криштиану умный. История с его заменой окончена»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду был разозлен, когда его заменили в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

«Все нормально, не один только Криштиану злится на подобные вещи. История окончена, мы думаем о завтрашней игре.

Я принял решение на благо игрока, и наши с вами разговоры об этом ничего уже не изменят. Я не тупой, Криштиану умный. Мы оба здесь с одной целью, как и все остальные.

Я собираюсь применять ротацию и не намерен отказываться от этой идеи. Я выставляю сильнейший состав, чтобы победить, а потом у меня есть три замены. Я собираюсь использовать их», – сказал Зидан.