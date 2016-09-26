Петраков: «Нам что ни бьют, все влетает»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (1:2).

«Начали агрессивно второй тайм, забили ответный мяч, а потом, может быть, начали удерживать ничью, хотя я просил играть в футбол. После 70-й минуты очень прилично сбавили обороты.

Нам что ни бьют, все влетает. Мне кажется, было достаточно далековато, и как-то мог, наверное, вратарь реагировать. Пропустили, а момента отыграться не нашли.

Удалось ли выполнить обещание не ругаться матом во время матчей? Удалось. Я слежу за этим», – заявил Петраков.