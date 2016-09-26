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    ФНЛ. «Тамбов» взял верх над «Волгарем», «Нефтехимик» и «Сокол» разошлись миром

    В матче 14-го тура ФНЛ «Тамбов» оказался сильнее «Волгаря» – 2:1. На гол с пенальти Сергея Зуйкова гости ответили дублем Александра Алумоны.

    В другой встрече тура «Нефтехимик» сыграл вничью с «Соколом».

    Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 14-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Тамбов – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зуйков, 26 (с пенальти); 1:1 – Алумона, 56; 1:2 – Алумона, 74 (с пенальти).

    Удаления: Шаляев, 73 – нет.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Сокол (Саратов) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бабырь, 17; 1:1 – Романенко, 40; 2:1 – Духнов, 72; 2:2 – Перченок, 80.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 26 сентября 2016, 20:08

      Очень важная и нужная победа! Вперёд Тамбов!

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