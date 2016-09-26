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    Гаджиев: «Нервничали больно сильно, особенно во втором тайме»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» оценил действия своих игроков в матче восьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

    «Нервничали больно сильно, особенно во втором тайме. В начале играли разумнее, а потом… Ну понятное дело – хотелось выиграть. Не очень привычная ситуация для нас, что обязательно надо выигрывать, когда имеешь какой-то запас очков.

    «Крылья Советов»? У нас в чемпионате откровенно слабых команд нет. Любая игра непростая, тяжелая», – сказал Гаджиев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 19:08
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