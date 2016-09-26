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    Дрогба повздорил с болельщиками «Нью-Йорк Ред Буллз» после матча МЛС

    Нападающий «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба по завершении поединка чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:1) повздорил с фанатами соперника. Направляясь в раздевалку ивуариец на повышенных тонах ответил двоим болельщикам, выкрикивавшим какие-то слова в его адрес.

    «Двое болельщиков чрезмерно проявляли свой энтузиазм. Они слегка перегнули палку, вот и все», – прокомментировал Дрогба случившееся.

    Источник: YouTube

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    26.09.2016 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 16:57

      Да фигня всё.... Попетушились словесно, не более того... Ладно бы хоть чутка поталкались... Расходимся, ничего интересного....

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