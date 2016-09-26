Дрогба повздорил с болельщиками «Нью-Йорк Ред Буллз» после матча МЛС

Нападающий «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба по завершении поединка чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:1) повздорил с фанатами соперника. Направляясь в раздевалку ивуариец на повышенных тонах ответил двоим болельщикам, выкрикивавшим какие-то слова в его адрес.

«Двое болельщиков чрезмерно проявляли свой энтузиазм. Они слегка перегнули палку, вот и все», – прокомментировал Дрогба случившееся.