Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов считает, что «Зенит» проявил к «Анжи» мало уважения

    Комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Зенитом» (2:2).

    «Играть на таком поле, которое все в кочках, неприятно всем футболистам. Однако «Зенит» только сам виноват в том, что потерял два очка. Нету нужно было играть аккуратнее в эпизоде, где он столкнулся с соперником в своей штрафной – судья среагировал, назначил пенальти. От португальца – игрока, которого привлекают в сборную Португалии – стоит ждать более внимательной игры.

    Второй пропущенный мяч – вина Витселя, который зачем-то начал обыгрывать нескольких соперников возле своей штрафной! В первом тайме у него было 90 процентов точных передач – отличный показатель, прекрасный уровень. Но одно это действие во втором тайме перечеркнуло всю предыдущую работу. Бельгиец потерял мяч – и «Зенит» тут же получил гол в свои ворота. В эпизоде повезло уже «Анжи», рикошет сыграл за них – но все началось именно с ошибки Витселя.

    Конечно, «Зенит» создал больше моментов, вполне мог победить – но вывод прост: к «Анжи» нужно было проявить гораздо больше уважения», – заявил Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 15:41

      главное ничья. НИЧЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ХХОХО

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 26 сентября 2016, 13:19

      Ты меня уважаешь?....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 12:57

      Селекционная служба и руководство Анжи сделали правильный выбор тренера.Павел Врба-очень сильный специалист.Уже сейчас видны положительные сдвиги в выстраивании игры.Анжи будет прибавлять и в дальнейшем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 26 сентября 2016, 12:28

      Было столкновение мастерства и характера...сначала сказался класс питерцев... затем характер махачкалинцев... В целом матч достойный получился..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 сентября 2016, 12:15

      А вообще много ли уважения в нашем чемпе,я чё то сомневаюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 сентября 2016, 11:49

      Да к любой команде нужно проявлять уважение !!! Нельзя играть в футбол с шапкозакидательским настроением - примеров масса. Если ты фаворит, то и должен играть, а не от бывать номер. А то забили два мяча - все мы "чемпионы". Правильно, и Уфа, и Анжи, показали "фаворитам", что нельзя недооценивать соперника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 сентября 2016, 11:46

      Угу, книксенов не хватало.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11