Глушаков: «Как в матче с «Уфой», судят, когда карьеру заканчивают»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подверг критике работу арбитров на матче 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1.

«Судейство? Ну, если вратарь по минуте мяч вводит – хоть раз ему желтую карточку можно показать? Это первая игра его, хотя так в последних матчах судят, как сегодня он судил. Когда карьеру заканчивают», – сказал Глушаков.