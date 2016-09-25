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    Глушаков: «Как в матче с «Уфой», судят, когда карьеру заканчивают»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подверг критике работу арбитров на матче 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1.

    «Судейство? Ну, если вратарь по минуте мяч вводит – хоть раз ему желтую карточку можно показать? Это первая игра его, хотя так в последних матчах судят, как сегодня он судил. Когда карьеру заканчивают», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2016 21:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 26 сентября 2016, 06:57

      не прав Глушаков!!!

      судья отсудил на хорошем уровне!!! откровенных ляпов не было!!!


      а вот Спартак сыграл плохо!!! поэтому и проиграл!!!


      кстати, Глушаков раза 3-4 за весь матч в камеру попадал!!!!

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 25 сентября 2016, 22:47

      Имей совесть Глушак судья вам помогал чем мог!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 сентября 2016, 22:29

      Лучше бы молчал , умнее выглядел !

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 сентября 2016, 22:23

      Лепет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 сентября 2016, 22:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свисток ваш был

      -4
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 сентября 2016, 21:59

      Денис ,не позорься ! Готовься к следующей игре и докажи ,что это досадная случайность !

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 21:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебе, Глушаков, пора заканчивать. Счёт мог быть и 0:3.

      -4
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      Рейтинг: +108

      sciline10 25 сентября 2016, 21:50

      заговор, заговор, как говорится плохому танцору))

      5
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 25 сентября 2016, 21:46

      Как ты играеш , так тебе не надо было карьеру футболиста начинать

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 21:39

      Человек-трофей негодует

      2
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