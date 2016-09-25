Глушаков: «Как в матче с «Уфой», судят, когда карьеру заканчивают»

не прав Глушаков!!!
судья отсудил на хорошем уровне!!! откровенных ляпов не было!!!
а вот Спартак сыграл плохо!!! поэтому и проиграл!!!
кстати, Глушаков раза 3-4 за весь матч в камеру попадал!!!!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подверг критике работу арбитров на матче 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1.
«Судейство? Ну, если вратарь по минуте мяч вводит – хоть раз ему желтую карточку можно показать? Это первая игра его, хотя так в последних матчах судят, как сегодня он судил. Когда карьеру заканчивают», – сказал Глушаков.