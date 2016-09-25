Скрипченко: «Победа над «Оренбургом» – глоток свежего воздуха для «Урала»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

«Благодарен игрокам за проявленный характер. Мы давно не выигрывали, что давило на нас. Эта победа – глоток свежего воздуха для «Урала». В первом тайме соперник переигрывал нас на правом фланге полузащиты, но в перерыве мы поменяли тактическую расстановку, после чего стали появляться моменты, включили прессинг и провели отличную игру.

Создали много моментов. Павлюченко мог забить и второй гол. В концовке встречи сказалась психология, ребята хотели сыграть на удержание счета, хотя я и не просил этого делать. Нужно было забивать второй мяч, чтобы избежать нервотрепки», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».