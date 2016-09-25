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    Скрипченко: «Победа над «Оренбургом» – глоток свежего воздуха для «Урала»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

    «Благодарен игрокам за проявленный характер. Мы давно не выигрывали, что давило на нас. Эта победа – глоток свежего воздуха для «Урала». В первом тайме соперник переигрывал нас на правом фланге полузащиты, но в перерыве мы поменяли тактическую расстановку, после чего стали появляться моменты, включили прессинг и провели отличную игру.

    Создали много моментов. Павлюченко мог забить и второй гол. В концовке встречи сказалась психология, ребята хотели сыграть на удержание счета, хотя я и не просил этого делать. Нужно было забивать второй мяч, чтобы избежать нервотрепки», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 14:38
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