Маурисио: «Говорят, что Россия – плохая страна. Но мне очень нравится быть здесь»

Защитник «Спартака» Маурисио, перешедший в московский клуб этим летом из «Лацио», поделился первыми впечатлениями от пребывания в России.

— Как ваши родственники отреагировали на то, что едете в Россию?

— Хорошо. Знаете, мама была напугана, когда мне сделал предложение «Бешикташ». Она смотрела новости в интернете, видела, что происходит, и просила: «Пожалуйста, не уезжай туда, не нужно играть в этой команде». А по поводу поездки в Россию она не тревожилась. Мама знает, что здесь все хорошо. Кстати, она приедет ко мне в октябре. Останется здесь, а потом мы вместе поедем в отпуск.

— Что удивило вас в России?

— Обычно о России говорят так: «Ой, там холодно… Плохая страна». Но у меня иное мнение. Очень нравится быть здесь. Люди вежливые, воспитанные. Несмотря на то что не знаю языка, трудностей в Москве не испытываю. У «Спартака» классная база; удобно, что после тренировки всегда можно сходить на массаж. Здорово, что столовая рядом: после необходимых процедур можно поесть. В общем, есть все удобства. Когда ехал сюда, был спокоен еще и потому, что слышал от игроков: в России здорово. За два–три месяца до того, как мне сделали предложение, общался с агентом Ари. Он рассказал, что здесь самые подходящие условия для жизни. А еще у «Спартака» прекрасные болельщики. Для нас очень важно, что даже в сложные моменты они продолжают поддерживать команду.