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  • Маурисио: «Говорят, что Россия – плохая страна. Но мне очень нравится быть здесь»

Маурисио: «Говорят, что Россия – плохая страна. Но мне очень нравится быть здесь»

25 сентября 2016, 12:33
11

Защитник «Спартака» Маурисио, перешедший в московский клуб этим летом из «Лацио», поделился первыми впечатлениями от пребывания в России.

— Как ваши родственники отреагировали на то, что едете в Россию?

— Хорошо. Знаете, мама была напугана, когда мне сделал предложение «Бешикташ». Она смотрела новости в интернете, видела, что происходит, и просила: «Пожалуйста, не уезжай туда, не нужно играть в этой команде». А по поводу поездки в Россию она не тревожилась. Мама знает, что здесь все хорошо. Кстати, она приедет ко мне в октябре. Останется здесь, а потом мы вместе поедем в отпуск.

— Что удивило вас в России?

— Обычно о России говорят так: «Ой, там холодно… Плохая страна». Но у меня иное мнение. Очень нравится быть здесь. Люди вежливые, воспитанные. Несмотря на то что не знаю языка, трудностей в Москве не испытываю. У «Спартака» классная база; удобно, что после тренировки всегда можно сходить на массаж. Здорово, что столовая рядом: после необходимых процедур можно поесть. В общем, есть все удобства. Когда ехал сюда, был спокоен еще и потому, что слышал от игроков: в России здорово. За два–три месяца до того, как мне сделали предложение, общался с агентом Ари. Он рассказал, что здесь самые подходящие условия для жизни. А еще у «Спартака» прекрасные болельщики. Для нас очень важно, что даже в сложные моменты они продолжают поддерживать команду.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Маурисио
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1474796297
Приятно, когда адекватный футболист, ценящий страну и команду в которой играет.
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KarkkiNik
1474797702
Да чтоб тебя, два Маурисио в одном чемпионате, вы хоть помечайте какой из них как-нибудь XD
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gera123
1474798434
приезжай в Сибирь, там то холодней)))
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sochi-2013
1474802326
Для бразильцев, Россия, прям второй Родиной становится.
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narkozanos
1474803812
Чё?тут только недавно была статья,про убийцу вратаря Фламенго.............причём он не психом был,он адекватно делал то,что так же адекватно принял решение в суде и сказал что не жалеет??а что тогда в Бразилии от неадекватов ждать?а то,что там ещё спидозников херова туча,лучше умалчивать.
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fakel-vrn
1474804369
все так говорят по началу....а потом в китай ...
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Юрий Крутько
1474810336
Бразильцам подходит менталитет в России-человеческое отношение и любовь к футболу...
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