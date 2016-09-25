Озил: «Многие так называемые эксперты списали нас после второго тура»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал результат матча шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Многие так называемые эксперты уже списали нас после второго тура. Но сезон в АПЛ длинный, и на сегодняшний день мы постоянно совершенствуемся от игры к игре.

В первом тайме мы играли именно в тот футбол, в который хотим – настолько быстрые комбинации, что у оппонентов даже не возможности выполнить подкат.

Кром того, мы доказали, что это не был единичный случай. Против «Базеля» мы сыграем так же.

Если в среду фанаты поддержат нас так же, как сегодня, то это будут идеальные условия», – сказал Озил.