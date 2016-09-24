Мойес: «Сандерленд» отказался от подписания Адебайора»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что «черным котам» было предложено подписать контракт с экс-нападающим «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» Эммануэлем Адебайором. Специалист подчеркнул, что решил отказаться от данного предложения. Напомним, в настоящее время 32-летний тоголезец находится в статусе свободного агента.

«Где-то четыре-пять недель тому нам поступило предложение заключить контракт с Адебайором. В тот момент я ответил отказом. Только какие-то кардинальные изменения смогут заставить меня вернуться к этому вопросу», – цитирует Мойеса Sportsmole.